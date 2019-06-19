Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4-7 Eylül’de gerçekleştirilecek Uluslararası FOOD İstanbul Fuarı ile ilgili açıklamalarda bulunan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, fuara katılan firmaların zirve yapacağını söyledi.

“Önde gelen kuruluşların destekleri bu fuarda”

Bu etkinliğin önemli bir kilometre taşı olacağına dikkat çeken Büyüközer, “4-7 Eylül Uluslararası FOOD İstanbul Fuarı’nda gerçekleştirilecektir. 100’lerce firmamızda üretilen, 15 bin çeşit ürünün sergileneceği 7. Helal ve Tayyib Ürün ve Hizmet Fuarı ve fuarın son gününde, 7 Eylül’de, aynı çatı altında sektörümüzle ilgili, önemli konuları görüşüp tartışacağı 11. Helal ve Tayyib Konferans etkinliklerimiz inanıyoruz ki İslam ümmetine ve dünya insanlarına önemli bir kilometre taşı olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bu fuar ile yurt dışı bağlantıları rahatça kurabilirsiniz”

Son yıllardaki döviz kurlarının dalgalanması ile piyasada oluşan havadan bahseden Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, “Bu fuar ile firmalarımız rahatlıkla yurt dışı bağlantıları kurarak istedikleri ihracat seviyesine ulaşabilir. Bir başka ifadeyle ihracatta ileri doğru atılan her adımın on binlerce, yüz binlerce istihdam olarak ülkemize katkısını görüyoruz, göreceğiz“ dedi.

“3.8 trilyon dolarlık helal pazarı gerçekleştirilecek”

Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, “Tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyaca meşhur dünya başkenti İstanbul inanıyoruz, sizi de büyüleyecektir. 100 yıldır kendisine dayatılan, kendisine ait olmayan bir moderniteye mahkûm edilmiş. İslam ümmeti artık kendi modernitesini, kaybettiği Helallerini bulmanın mutluluğunu yaşıyor. 3.8 trilyon dolarlık Helal pazarın gerçekleştirilmesi için üreticimiz, ihracatçımız, satıcımız, tüketicimiz ve kamu kurumlarımız güç birliği, gönül birliği yapıyoruz. Bütün ümmet elele, gönül gönüle, omuz omuza olmak için 600 yıl İslam’a başkentlik yapmış İstanbul’da buluşuyoruz” diye konuştu.

“Aralarında uzman 16 konuşmacı ve güncel konular”

Konularında uzman 16 konuşmacının konferansa katılım sağlayacağını ifade eden Dr. Büyüközer, “11. Uluslararası Helal ve Tayyib Konferansına Endonezya’dan, Malezya’dan, Amerika’dan, Almanya’dan, Rusya’dan, Afrika’dan, Ortadoğu’dan, Türkiye’den konularında uzman 16 konuşmacı 07 Eylül 2019 gününde fuar alanı 5.Hall’de sunumlarını gerçekleştirecektir. Konuşmacılar;

Dijital platformlarda ve medyada helal sertifika gerekli midir? helal ve tayyib yaşam sisteminde insan kaynaklarını geliştirmede eğitim sisteminin önemi, helal güvence sisteminin bir ögesi olarak helal ve tayyib kalite yönetimi sistemi, helal ve tayyib sertifikalamada akreditasyon, helal ürün ve helal sertifikalamanın geleceği konuları üzerinde tebliğlerini sunacaklardır. Helal ve tayyip sertifikalama zirve yapmak isteyen sertifikalı firmalarımızı fuara bekliyoruz” şeklinde konuştu.