Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararında değişiklik yapmazken 2019 yılı içinde faiz indirimi sinyali verdi. Fed faizi yüzde 2.25 ile 2.50 arasında sabit tuttu.

Fed 2019'da yüzde 2.1, 2020'de yüzde 1.9, 2021'de yüzde 1.8 büyüme beklentisini değiştirmedi.

Fed kararına ilişkin açıklamadan gelecekteki politika ayarlamaları konusunda 'sabırlı' olunacağı ifadesi çıkarıldı.

Fed'in açıklamasında şunlara yer verildi:

Sürdürülebilir ekonomik büyüme görünümü için belirsizlikler arttı.

Ekonomik büyümenin güçlü istihal piyasası ve hedefe yakın enflasyon ile sürdürülmesi için uygun, gerektiği şekilde hareket edilecek.

Ekonomik aktivite ılımlı bir oranda artıyor.

Hanehalkı harcamaları toparlanıyor görünüyor, ancak işletme sabit yatırımları zayıf olmaya devam ediyor.

Fed noktasal grafiğe göre 8 üye 2019'da faiz indirimi bekliyor. 8 üye 2019'da sabırlı olmaktan yana, 1 üye faiz artışı bekliyor.

Faizlerin değiştirilmemesi kararını 1'e karşı 9 oyla aldı, Bullard faiz indirimi istedi.

Hanehalkı harcamaları toparlanıyor görünüyor, ancak işletme sabit yatırımları zayıf olmaya devam ediyor.

DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Fed faiz kararını açıklamadan önce dolar 5.8200 lira, euro ise 6.5345 lira seviyesinde işlem görüyordu. Kararın ardından yapılan açıklamada önümüzdeki dönemde faiz indirimi olabileceği beklentisiyle birlikte dolarda bir miktar gerileme görüldü. Saat 21:07 itibariyle dolar 5.7949 lira seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 5.7922 lira, en yüksek 5.9166 lira seviyesi görüldü.