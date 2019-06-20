Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone Türkiye sponsorluğunda “KOBİ’ler için Dijital Dönüşüm, E-Ticaret, E-İhracat” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vodafone Türkiye Kurumsal İşbirimi Kurumsal Ürün ve Çözümler Direktörü Berna Kulaksız “Teknoloji Buluşmaları’nda ve Dijital Yolculuk eğitimlerinde KOBİ’lere danışmanlık ve mentorluk desteği sağlıyor; ülkemizin il il, sektör sektör dijital karnesini çıkarıyoruz. Son olarak Eskişehir’de faaliyet gösteren şirketlerle yaptığımız ölçümlere göre, şehrin Dijital Skoru’nu 71 olarak belirledik. Hedefimiz Türkiye’nin dijitalleşme haritasını çıkarıp, KOBİ’lerimizi geleceğe hazırlamak” dedi.