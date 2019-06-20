Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman ÇOBANOĞLU

Öncelikle İstanbul Havalimanı’na erişimi kolaylaştıracak metro hatları ile ilgili bilgi veren Bakan Turhan “Gayrettepe-İstanbul Havalimanı kesimi 37,5 km ve 9 istasyon olarak, Aralık 2016 başladı. İstanbul Havalimanı-Halkalı kesimi de, 31,5 km ve 7 istasyon olacak şekilde, bu yıl 14 Mart’ta start aldı. Gayrettepe etabını 2020 yılında, Halkalı’yı ise 2022’de işletmeye açmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

ÇATALCA YOLU TAMAM

Kara yollarındaki çalışmaları anlatan Bakan Turhan, “Kuzey Marmara Otoyolu’nun İstanbul Kuzey Çevre Yolu (Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yolu) ve Mahmutbey-Odayeri Bağlantı Yolu ile Bakırköy, Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Başakşehir, Arnavutköy ilçeleri ve civarındaki yerleşimlerden, 22 km’lik 2x4 şeritli bağlantı yollarından da havalimanına ulaşmak mümkün olacak. Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca-Yassıören arası yapım çalışmaları devam ediyor. Çatalca Çevre Yolu’nun tamamını bu hafta sonu hizmete açacağız” dedi.

KUZEY MARMARA İLERLİYOR

398 km’lik Kuzey Marmara Otoyolu’nun 256 km’sini hizmete sunduklarını hatırlatan Bakan Turhan “Geriye kalan yaklaşık 142 km’lik yolu da yakın zamanda tamamlayarak açacağız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile yük trafiği, İstanbul içinden neredeyse tamamen çekildi” ifadelerini kullandı.

3 KATLI TÜNEL’DE DURUM

Bakan Turhan, Ümraniye Çamlık kavşağı ile Hasdal kavşağı arasında, İstanbul Boğazının altında yapılacak Üç Katlı Büyük İstanbul Tünelindeki son durumu şöyle anlattı: Boğaz tabanı için jeolojik kesitler çıkarıldı. Projelendirme faaliyetleri tamamlandı. Tünel tabanı, -130 metrede olacak. Bu çaptaki proje için yapılan görüşmeler neticesinde, Herrenknecht ve Hitachi firmalarından taahhütler alınmıştır. Artık Cumhurbaşkanlığı kararı sonrasında YİD modeli ile ihale ilanına çıkacağız.

Üçüncü köprüde YHT başlıyor

Bakan Cahit Turhan, “118 kilometrelik Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü- İstanbul Havalimanı arasında yapılacak YHT hattı kısmında etüt-proje çalışmalarını tamamladık. Bütçe imkânları dâhilinde yapım ihalesine çıkmayı planlıyoruz” dedi. Turhan, bu hattın İpek Demir Yolu güzergâhının ülkemizden geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil edeceğini vurguladı.

Raylı sistemlerde İstanbul birinci

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliğinin verilerine göre İstanbul, 17 proje ile “aynı anda en fazla raylı sistem inşaatının devam ettiği şehirler” sıralamasında dünyada birinci sırada yer alıyor. İstanbul’u, Hangzhou (Çin) 8 proje ile, Riyad ise (S. Arabistan) 5 proje takip ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından; Eminönü - Eyüpsultan - Alibeyköy tramvay, Mahmutbey - Mecidiyeköy metro, Mecidiyeköy - Kabataş metro, Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli metro, Dudullu - Bostancı metro, Rumeli Hisarüstü - Aşiyan füniküler, Kaynarca - Pendik - Tuzla metro, Çekmeköy - Sultanbeyli metro, Ümraniye - Ataşehir - Göztepe metro, Bağcılar (Kirazlı) - Küçükçekmece (Halkalı) hattı, Başakşehir - Kayaşehir raylı sistem, Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt metro ve Sarıgazi - Taşdelen - Yenidoğan metro hattı ile ilgili faaliyetler yürütülüyor. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapımı devam eden hatlar ise; Gayrettepe - İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen - Kaynarca, Bakırköy (İDO) - Kirazlı ve Halkalı - Arnavutköy- İstanbul Havalimanı metro hatları şeklinde sıralanıyor. Yeni projelerin tamamlanmasıyla il genelinde raylı sistem uzunluğu, yaklaşık iki kat artarak 454 kilometreye çıkacak. Ayrıca sürücüsüz metro hattı sayısı da 10’a ulaşacak.