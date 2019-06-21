Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Roketsan arasında, MUFS Geliştirme Projesi geçen yıl imzalanmıştı. Proje, 100 kilogram ve altındaki mikro uyduları, yüksekliği en az 400 kilometre olan Alçak Dünya Yörüngesi’ne yerleştirebilecek kapasitedeki Mikro Uydu Fırlatma Sistemi’nin geliştirilmesi ve test edilmesini kapsıyor. Roketsan, imzalanan sözleşme çerçevesinde, Mikro Uydu Fırlatma Aracı’nın geliştirilmesinin yanı sıra test/üretim tesisleri ve fırlatma üssünün kurulumunu gerçekleştirecek. Tanıtım Direktörü Dr. Hüdai Özdamar “Gelişen yeni teknoloji taktik ve stratejik sistemlerimizle, pazarda var olduğumuzu Paris’te perçinledik. Roketsan’ın sistemleri, kendi ordumuzun ihtiyaçlarını, Batılı şirketlerin ürünlerine ihtiyaç duymadan karşılayabilecek niteliktedir” dedi.