Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN

ÇOBANOĞLU

Hükûmet, akaryakıt kaçakçılığını önlemek için harekete geçti. Ankara’da altı bakanlık temsilcisi ile Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığının da içinde yer aldığı büyük bir zirve yapıldı. İki gün süren zirvede; akaryakıt sektörü temsilcilerinin yanı sıra vergi uzmanları da hazır bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar, Adalet, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı, Çevre ve Şehircilik ile Ticaret Bakanlığı yetkililerinin bulunduğu zirvede, konu bütün yönleriyle masaya yatırıldı. Zirvede; akaryakıt istasyonu lisansına sahip olma şartları yeniden gözden geçirilirken, dağıtım firmalarının kendi aralarında yaptıkları ticaretin kontrolünün sağlanması ve ihbar hattı ile müdahale sürelerinin etkinliğinin yeniden değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Sektör temsilcilerinin yaptıkları hesaplamalara göre 2017 yılında 4,7 milyar lira, 2018’de ise 17,5 milyar lira vergi kaybı yaşandı. Kaçağın bu yıl 20 milyar lirayı bulabileceği ifade ediliyor.

İstasyonlarda ve istasyon dışında gerçekleşen kayıt dışılıkların da görüşüldüğü toplantılarda; kaçak tanklar, farklı plakalara belge düzenlenmesi, T.C. numarası girilmeksizin satış yapılması, pompalara bağlı cihazlarla oynanarak satış miktarlarının değiştirilmesi gibi konularda tedbirler ele alındı. Ayrıca 10 numara yağların akaryakıt olarak satışı, jet yakıtlarında ve deniz yakıtlarında meydana gelen kaçak akaryakıt, atık madeni yağların akaryakıt hâline getirilerek satışına yönelik önlemler de konuşuldu. Bütün bu müzakereler, cezai yaptırıma dönmesi için hükûmete önerilecek.

Akılalmaz yöntemler

Ankara’daki zirvede, yaygın bir kaçakçılık yöntemi anlatıldı. İzmir Aliağa’dan, Mersin’e götürülmek üzere alınan yakıt, Antalya’da ya da başka bir bölgede boşaltılıyor. Aynı gemi, açıkta kaçak akaryakıt alıyor. Böylece vardığı Mersin’de, Aliağa’dan geliyor gibi işlemle yakıtı indiriyor. Böylece önemli miktarlarda akaryakıt, yurda kaçak sokuluyor.