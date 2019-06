Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Doğan Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığının ‘Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliği’ne göre ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Tebliğe göre, Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, ithalatçının ödemesini müteakip ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi veya getirilmesi gerektiğini söyleyen Doğan Yılmaz, “Yapılan ihracat sonucu ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren 6 ay içinde Türkiye’ye getirilip, söz konusu bedellerin en az yüzde 80'inin banka yoluyla TL'ye çevrilmesi gerekiyor” dedi.

Bu işlemin ardından da döviz bozdurma belgesinin alındığını söyleyen Yılmaz, “Döviz bozdurma belgesini ibraz etmediğiniz zaman Maliye Bakanlığı tarafından ihracatçı firmaya tebligat gönderiliyor. Şu anda bütün vergi dairelerinden iş adamlarına tebligatlar gidiyor. Yapılan ihracat bedelinin tutarı ile ilgili bildirimde eksiklik var ise bunun açıklanması isteniyor. Eğer açıklanmama gibi bir durum olursa süreç Cumhuriyet Savcılığı’na yansıdığı için ihracatçılara savcılık kapısı görünecek. Birçok iş adamı şu an bu durumla karşı karşıya” diye konuştu.

Bankaların bu konuyu Maliye Bakanlığına bildirmek zorunda olduğunu dile getiren BSMMMO Başkanı Yılmaz, uygulamayla ilgili iş adamlarının Cumhuriyet Savcısı’nın karşısına geçmesini ekonomik anlamda doğru bulmadığını ifade etti. Bir an önce uygulamada düzeltmeye gidilmesi gerektiğinin altını çizen Doğan Yılmaz, “İhracatçı ülkemiz için çok kıymetli. Özellikle böylesi bir kriz döneminde ihracatçının korunması gerekiyor. İş adamlarının her birinin mutlaka mali müşaviri var. Meslektaşlarıma danışmadan hareket etmesinler. Bu tür sıkıntılı dönemler atlatılır ve bu süreçleri en kolay atlatmanın yolu alanlarında uzman, birikimli meslektaşlarımıza danışmak, onlarla işbirliği yapmaktır” dedi.