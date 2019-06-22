Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan ve son olarak terör örgütüne karşı yürütülen Pençe Harekâtı’nda başarıyla görev yapan Bayraktar TB2 SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Sistemi, 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece yerli ve millî imkânlarla tasarlanıp üretilen bu sınıftaki bir hava aracı 100 bin saat uçarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk hava aracı oldu. Türkiye’nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan Milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine girdi. Şu anda envanterde bulunan 86 Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014’ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor. Baykar Teknik Müdürü (CTO) Selçuk Bayraktar “Dünyada insansız hava araçları açısından 100 bin saat uçuş çok ciddi bir başarı. Bunu gerçekleştiren çok az ülke var. TSK’nın insansız hava aracı teknolojisini dünyada en etkin ve başarılı kullanan üç ülkeden biriyiz” diye konuştu.

HAVADA 24 SAAT 34 DAKİKA

Millî SİHA, Türk havacılık tarihinde 24 saat 34 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresi ve 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kırdı.