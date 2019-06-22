Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni akademik yılda öğrenci alınacak Hacettepe Üniversitesindeki Yapay Zekâ Mühendisliği Lisans Programı’na 2019 yerleştirme puanına göre 30 kişilik kontenjan ayrıldı. Üniversite olarak bu alanda öncü olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Haluk Özen, “Yapay zekâ konusunda kendisini özelleştirmiş beşin üzerinde öğretim üyemiz var. Dolayısıyla altyapı olarak hazırız. Programın gecikmeden başlaması da ülkemizin geleceği açısından önem taşıyor. Bugün verilecek eğitimin meyvesini dört yıl sonra alacağız” şeklinde konuştu.