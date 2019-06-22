Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2009-2018 yıllarında 12,2 milyar dolarlık buğday ithalatı yapıldığını, bunların işlenmesiyle birlikte 22,2 milyar dolarlık buğday ürünü ihracatının gerçekleştiğini bildirdi. Sanayicilerin ham madde ihtiyacını karşılamak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında buğday ithalatına izin verildiğine işaret edilen açıklamada, ithal ürünlerin iç pazara sunulmadığı ve işlenmiş mamul ürün olarak ihraç edildiği kaydedildi. Türkiye’nin un ihracatında dünyada birinci sırada, makarna ihracatında da ikinci sırada bulunduğu; son 10 yılda un ihracatının iki katına, makarna ihracatının altı katına çıktığı aktarıldı. İçeride üretilen yıllık 21 milyon ton buğday, iç tüketimi rahatlıkla karşılıyor.