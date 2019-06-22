Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki ülke arasındaki bu anlaşmayla Türkiye’nin, Çin’e kiraz ihracatının önemli oranda artması bekleniyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Çin pazarına girmek için yoğun uğraş verdiklerini, bu ülkeye 2018’de sadece 26 bin dolarlık ihracat gerçekleştiğini kaydetti. Uçak “Yeni protokol, ihracatın önünü açtı. Bu sezon 15 firma ile başlıyoruz. Çin’de meyve çok kıymetli, tane ile satılıyor” dedi. Türkiye, kirazda geçen yıl başta Almanya ve Rusya olmak üzere, 59 ülkeye 162 milyon dolarlık ürün göndermişti.