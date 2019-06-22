Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mayhoola, Boyner Holding ve Boyner Ailesi’nin toplam yüzde 43,91 oranındaki BOYP hissesini 405 milyon dolar (lot başına 1,40 dolar) bedelle satın alacak. Boyner Holding ise Boyner Mağazacılık ve Altınyıldız hisselerinin yüzde 100’ü ile birlikte Altınyıldız ve Altınyıldız Classics markalarını hazırlanan değerleme raporlarıyla belirlenecek bedellerle devralacak. Böylelikle, Boyner Mağazacılık ve Altınyıldız Boyner Holding’e, Beymen ve Ay Marka Mayhoola’ya geçecek. Anlaşma kapsamında BİST’te işlem gören BOYP’tan “Boyner” ibaresi çıkarılarak unvan değişikliği yapılacak. Öte yandan Mayhoola’nın son 4 yıl içindeki yatırımları sonucunda Beymen ve AY Marka’yı devralması, Türkiye lüks ve moda perakendesinde “bugüne kadar yapılan en büyük yabancı yatırım” olacak.