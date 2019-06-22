Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

İSTANBUL

Spor giyim ve ayakkabının dünyaca ünlü iki devi, üretim üssünü Türkiye’ye kuruyor. Yeşim Tekstil, Nike için Orta Doğu ve Avrupa’nın tek üretim merkezini Ağrı’da kuracak. 5 bin kişinin istihdam edileceği üretim merkezinde işlenen tekstil ürünlerinin ihracatı da, Ağrı üzerinden gerçekleşecek. Diğer ünlü Amerikan spor markası Skechers da, Türkiye’de ilk üretim tesisi için kolları sıvadı.

Skechers’in Türkiye Distribütörü Olka Spor, ilk etapta yıllık 150 bin çift ayakkabı üretecek bir yatırımın planlandığını açıkladı. Olgar Şirketler Grubu CEO’su Orkun Olgar, bugüne kadar birçok ünlü markaya distribütörlük yaptıklarını, şimdi bu markaları Türkiye’de üretmeye başlayacaklarını söyledi. Artvin’i üretim üssü olarak seçtiklerini belirten Olgar “Çalışmalarımız sürüyor. İlk etapta 15 milyon liralık yatırımla, yıllık 150 bin çift ayakkabı üretmeyi planlıyoruz. En geç Mart 2020’de üretime başlarız. 5 yıllık vizyonumuzda, üretimi 450 bin çift ayakkabıya kadar çıkaracağız. Ağırlıklı olarak klasik modeller üretilecek ve ayakkabıların büyük kısmı ihraç edilecek” diye konuştu.

Spor ayakkabı üretiminin yanında “outdoor” ürün ayakkabıların üretimi için de harekete geçtiklerini belirten Olgar “Salomon, Merrell, Jack Wolfskin olmak üzere 10’dan fazla global markanın Türkiye distribütörüyüz. Bunun yanında kendi markalarımızı da geliştirdik. Outdoor markamız Nepall’in üretimini de planlıyoruz. Bunun için İstanbul’da üretim tesisi kurma kararı aldık. Salomon ve Merrell ayakkabılarının üretimini de burada yapabiliriz” dedi. Ayakkabının yanında tekstil ürünlerinin üretimini de gerçekleştireceklerini belirten Olgar, EPX mağazalarında satılan Routefield markasını geliştirdiklerini ve aynı zamanda ihraç ettiklerini de bildirdi.

75 MAĞAZA AÇACAĞIZ

Dünyanın önde gelen markalarının Türkiye distribütörü olarak faaliyet gösteren SPX’in bünyesinde; Salomon, Merrell, Jack Wolfskin, Quiksilver, Roxy, Burton, Billabong, Routefield, Babolat, Phenix, Rossignol, Fire+Ice, Suunto gibi küresel markalar yer alıyor. 1989 yılında spor tutkunu bir aile tarafından kurulan Sport Point Extreme; dört yıl önce Kuveytli Global Capital fonun kendilerine katılmalarıyla büyüme kararı aldı. CEO Orkun Olgar “Doğaya tutkuyla bağlı insanlara ekipman ve aksesuarlar sunuyoruz. 36’sı SPX olmak üzere toplam 42 mağazamızla, alternatif sporlarda pazar lideriyiz. Önümüzdeki beş yılda yurtiçinde 55, yurt dışında 20 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun dışında online mağazamız ile tüm Türkiye’ye ulaşabiliyoruz. Fiziki mağaza açmayacağımız hedef yurt dışı pazarlarda da online mağazamız ile hizmet vermeyi planlıyoruz” diye konuştu.