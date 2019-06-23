Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyadan Türkiye’yi ziyarete gelen turistlerin kullanımı için özel olarak hazırlanan Turist Tanışma Paketi’ni alan turistler 20 GB internetin yanı sıra yurt dışındaki yakınları ile iletişim kurmak için BiP’te geçerli 30 GB internet ile Türkiye içinde her yöne 200 dakika konuşma hakkı kazanıyor. BiP’in yanı sıra WhatsApp uygulamasından da sınırsız mesajlaşabiliyorlar. Ayrıca Türkiye’de araç kiralama, restoran ve Turkcell Diyalog Müzesi’nde geçerli indirimler de sunan paketin satış fiyatı ise 149 TL.

Turkcell Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Türkiye’nin turizmde çok iyi bir yıl geçirdiğinin belirterek “Biz de ülkemizi ziyaret eden turistlere en iyi iletişim hizmetini sunabilmek için yepyeni bir paketi hayata geçirdik. Bunu yaparken de farklı ülkelerden gelen misafirlerimizin taleplerini dikkate aldık. En önemli talep interneti bol bir paket kullanmak idi. Bunu göz önünde bulundurarak ülkemizin misafirperverliğine yakışır 20 GB’lık bir paket hazırladık. Bu sayede dünyanın en hızlı altyapılarından birisini kullanarak internete bağlanabilecekler. Üstelik interneti kullanırken BiP ve WhatsApp uygulamalarını da internet kotalarını harcamadan kullanabilecek ve ülkemizin güzelliklerini keşfetmek için çeşitli indirimlerden de yararlanabilecekler” dedi.