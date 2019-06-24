Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

İthalat bağımlılığı fazla, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat potansiyeli bulunan sektörlerin desteklenmesi hedefiyle hazırlanan İVME Finansman Paketi’ne yönelik yerelde de çalışmalar hızlanıyor. İhracatçılar, paketin daha verimli uygulanabilmesi için bilgilendirme toplantıları düzenlemeye başladı. Bunlardan biri, Adana Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilecek. Üyelerin bilgilendirileceği toplantıya, kamu bankalarının bölge müdürleri katılacak. Toplantıda ihracatçılar, paketin detaylarını değerlendirecek. Söz konusu paket Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanmıştı. İleri, Verimli, Millî Endüstri (İVME) Finansman Paketi ile sene sonuna kadar 30 milyar TL’lik kredi hacmi oluşturulmuştu. Bakan Albayrak, paketle üç ana faaliyet alanının hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım olacağını belirtmişti. Albayrak “Bu alanda sağlayacağımız iyileşmeler, cari dengeye olumlu yönde çok önemli katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.