Türkiye Gazetesi

Son yıllarda her alanda “yüzde 100 yerli” atağına kalkan Türkiye, bunun meyvelerini toplamaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa’daki Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen “Ceyhan 99” ekmeklik buğday tohumundan 50 bin tonun, yurt dışına satılması planlanıyor. İşletmenin Müdür Yardımcısı Muhammet Altıparmak “Yaklaşık 630 bin dekar alanda hububat hasadı yapıyoruz. Türkiye’nin ve dünyanın hemen hemen her noktasında tutulan ‘Ceyhan 99’ çeşidi ekmeklik buğdayımz var. Bizim yetiştirdiğimiz bu buğday, tohumluk olarak yurt dışından büyük ilgi gördü. Neredeyse bütün iklim şartlarında güzel verim elde edilebiliyor. TİGEM’in en popüler çeşitlerinden. Yaklaşık iki yıldır ihracatımız vardı ve her yıl talep buna artıyor. Geçen yıl yaklaşık 20 bin ton gönderdik, bu sene 50 bin tona kadar çıkacağız” dedi.

CİDDİ YATIRIM YAPILDI

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında en büyük olan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde; hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra arpa, buğday, mercimek, mısır, ayçiçeği, fıstık gibi ürünler de yetiştiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından son yıllarda ciddi yatırımların yapıldığı, teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı işletmeden, bu sene 185 bin ton civarında kaliteli buğday elde edilmesi edilmesi hedefleniyor. “Hububat deposu” olarak bilinen dev işletmede, yaklaşık bir milyon dekar alanda tarımsal üretim gerçekleşiyor. İşletmenin tarlalarında 207 biçerdöver, 125 kamyon ve 664 işçi görev alıyor.