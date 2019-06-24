Dolar kuru son dakika! Dolar bugün ne kadar? (24 Haziran dolar ve euro fiyatları)

Dolar kuru son dakika! Dolar bugün ne kadar? (24 Haziran dolar ve euro fiyatları)

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar kaç TL? Euro kaç TL?- Dolar kuru ne kadar, son durum nedir? Haftayı 5,80'in üzerinde kapatan dolar, İstanbul seçimleri sonrası 5,73 seviyelerine doğru geriledi.

Cuma günü haftayı 5,81'in üzerinde kapatan dolar, 23 Haziran İstanbul seçimlerinin ardından güne hareketli başladı. 24 Haziran 2019 yeni haftanın ilk iş gününde dolar/TL, 5,73 civarında işlem görüyor. İstanbul seçimini 5,80'in üzerinde beklemeye geçen dolar/TL, seçim sonrası haftaya yeniden 5,73 seviyelerine çekilerek başladı. Euro/TL ise 6,53 civarında seyrediyor. Küresel risk iştahının da desteğiyle cuma günü bir ara 5,73'lü seviyelere inen kur, seçim öncesi son işlemlerde ise yeniden 5,80'in üzerine çıkmıştı. BORSA, GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,15 artışla 96.039,50 puandan başladı. Jeopolitik gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi, 92.500 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

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