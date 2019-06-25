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Üniversitelileri iş hayatına hazırlayacak program için başvurular başladı
25.06.2019 - 10:16 | Son Güncelleme: 25.06.2019 - 10:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak amacıyla düzenlenecek Sosyal Çalışma Programları (SÇP) için başvuruların 25 Haziran 2019 tarihinde başlayacağını ve 4 gün süreceğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk,üniversite iş imkanı,
632925 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/632925.aspx
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