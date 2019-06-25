Yurtiçi Kargo, Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte artan yoğun kargo taleplerini değerlendirerek yeni kampanya hazırladığını duyurdu. Yapılan açıklamada; 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak ‘yaz kampanyası’ kapsamında, şirketin şubelerine ve acentelerine getiren müşterilerine şehir içi ve şehir dışı standart gönderilerinde yüzde 20 indirim oranına denk gelen avantajlı fiyatlar sunacak.
Yurtiçi Kargo’dan yaz kampanyası
25.06.2019 - 15:51 | Son Güncelleme: 25.06.2019 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yurtiçi Kargo, yaz sezonunda yeni bir kampanya hazırladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yurtiçi Kargo,
633009 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/633009.aspx
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