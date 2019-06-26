Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde bugün gerçekleştirilecek törenle ilk olarak Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için kura çekimi yapılacak. Bu kapsamda 2+1 büyüklüğündeki 2 bin 338 daire için kura çekimi yapılacak. Perşembe günü ise 3+1 büyüklündeki 2 bin 129 konutun sahibi belirlenecek. Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25’i emeklilere, ayrılırken, yüzde 10’u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, yüzde 5’i ise engellilere ayrıldı.

Kura törenleri, 28 Haziran 2019 saat 10.00’da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak olan Silivri 685 konut kurası ve 1 Temmuz 2019 saat 10.00’da Haldun Alağaş Spor Kompleksi’nde yapılacak olan Tuzla 500 konut kurası ile devam edecek. Başakşehir Ayazma’da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere’de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz 2019 saat 10.00’da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezinde yapılarak kura törenleri son bulacak.