Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ve 100 bine yakın öğrenciye ilk defa sigortalı olma kapısı açacak Sosyal Çalışma Programı için başvurular başladı. Sadece açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hâriç olmak üzere akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin yer alacağı programa başvurular 4 gün sürecek.

BAŞVURU İŞKUR’A

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuruları 25-28 Haziran tarihleri arasında online sistem üzerinden gerçekleşecek. Başvurusu devam eden programlar www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak olup online kullanıcı girişi yapılarak programlar incelenebilecek ve başvuru yapılabilecek. Sosyal Çalışma Programı’na kabul edilen öğrenciler, 5 Temmuz 2019 günü çalışacak öğrenciler elektronik ortamda kura ile belirlenecek.

HAFTADA ÜÇ GÜN

Bir yaz döneminde programın azami süresi üç ay olacak. Bir katılımcı haftada üç gün bu programa katılım sağlayabileceğinden bir yaz döneminde katılım sağlanabilecek toplam süre 42 gün olacak. Bu yıl yaz dönemi için bu süre 39 gün uygulanacak. Günlük sosyal çalışma süresi sekiz saat olup yarım saati dinlenme, haftalık çalışma süresi de üç gün olacak. Üniversite öğrencisi lisans eğitimi boyunca bu hizmetten toplamda 90 gün faydalanabilecek.

AYDA 808 LİRA

Öğrenciler, programa katılım sağladıkları her gün için 67,36 lira ödeme almaya hak kazanacak. Bu günler için emekliliğe etki eden sigortaları dâhil tüm sigorta primleri yatırılacak. Örneğin; 8 Temmuz tarihinde başlayan programa pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde katılım sağlayan kişi temmuz ayı için 12 gün üzerinden 808 lira net ödeme yapılacak. Üç ayda ise yaklaşık 2.500 lira kazanç sağlayacak.

EMEKLİLİĞİ ETKİLEYECEK

Programa katılan öğrencilerin bu sayede kendi cep harçlıklarını çıkarabileceğini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Bu program sayesinde gençlerimiz yaz tatillerini, sosyal sorumluluk bilinçlerini artırıp verimli bir şekilde değerlendirecekler. Ayrıca emekliliklerine sayılacak sigortalılıkları yapılacak” ifadesini kullandı.

DÖRT FARKLI ALANDA ÇALIŞACAKLAR

Program kapsamında öğrenciler tabiatın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ile düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi olmak üzere dört alanda çalışacak.

KİMLER KATILAMAZ?

¥ Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri.

¥ On sekiz yaşını doldurmamış üniversite öğrencileri.

¥ Başvuru tarihinde ve programın düzenlediği tarih aralığında başka bir işte çalışan, staj yapan ve herhangi bir iş yerinden kısa vadeli sigortalılık kollarından sigortalılığı bildirilen öğrenciler.

¥ Başvuru tarihinde ve programın düzenlediği tarih aralığında öğrencilik kaydı aktif olmayan öğrenciler.

¥ Bahar dönemi dersleri bitmeyen öğrenciler (Dersleri bitmiş ancak finalleri veya bütünleme sınavları bitmemiş öğrenciler katılabilir.)

¥ Yaz döneminde ders alan öğrenciler.

¥ 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonu itibarıyla genel akademik not ortalaması, not döküm cetvelinde (transkript) 4’lük sistemde 2’nin, YÖK’ün “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosunda 53,33’ün veya varsa üniversitelerce ayrıca belirlenen başarı puanının altında olan öğrenciler.

KİMLER KATILABİLİR?

Programa açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç lisans ve ön lisans kaydı olan öğrenciler katılabilecek.