Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libra’nın etkisiyle yeniden yükselişe geçen Bitcoin 11 bin 400 dolara çıkarken, diğer kripto para birimleri de yükselişini sürdürdü. Ancak uzmanlar ulusal para birimi gibi hareket eden Libra konusunda uyarıyor. ABD merkezli ekonomi dergisi MoneyWeek Genel Yayın Yönetmeni Merryn Somerset Webb, Libra’nın para piyasalarında yaygın olarak kullanılabileceğini belirtirken, kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings Libra’nın “fiyat istikrarı” sağlayabileceğini ve “yararlı bir değiş tokuş aracı” olabileceğini açıkladı. Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat ise Libra’nın yıkıcı etkisine dikkat çekerek “Libra giderek bir bankanın yerini alacak ve hatta onun da ötesinde küresel pazarın değiş-tokuş birimi olacak. Bu yıkıcı etkinin bankalarla sınırlı kalmayıp ülke para birimlerine doğru ilerlemesi de söz konusu” dedi.