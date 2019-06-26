Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl / RÖPORTAJ

Türkiye’de sektörler, ihracatı artırmak için kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Mobilya sektörü de bu konuda farklı bir çalışma başlattı. 2023 yılında 6 milyar dolar ihracatı hedefleyen Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri sektörü, “Pazar Seni Bekliyor” projesi ile mümkün olan bütün üreticileri ihracat kervanına katacak. İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve aynı zamanda Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç “Bu projemizin ana amacı; 1 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan firmalarımızın sayısını 2023 yılına kadar 6 bine yükseltmek, ihracatı tabana yaymak. Sadece bir ülkeye veya tek kalem mal satan 8 bin firma var. 6 bin mobilya üreticisi ve imalatçımız ise, 0-250 bin dolar aralığında ihracat yapıyor. Bu firmaları birer milyon dolar ihracat yapar hâle getirirsek, 6 milyar dolar ihracat yapacak ve 2023 hedefimizi tabandan gelen kuvvetle gerçekleştirmiş olacağız” dedi. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Ahmet Güleç ile sektörü konuştuk...

¥ Türkiye’nin mobilya ihracatında geldiği son noktayı paylaşır mısınız? Kısa ve uzun vadeli hedefleriniz neler?

Mobilya sektörü 2018 sonu itibarıyla, 179 ayrı yere ihracat yapan en yaygın sektör olarak TİM verilerinde kayda geçti. Çin, Almanya, İtalya, ABD hâlen sektörün önde gelen ülkeleri. Türkiye olarak son dönemde gerek gelişmiş pazarlara artan ihracat verilerimiz gerekse katma değerli ürün artışımızda önemli gelişmeler yaşandı. Türkiye mobilya sektörünün dünya genelinde marka olması ana hedefimiz. Bugün Türkiye ABD’ye 100 milyon dolara, Çin’e ise 30 milyon dolara yakın ihracat yapıyor. İki ülke için de 2023 hedefi 1’er milyar dolar olarak belirlenmiş durumda. 2019 yılının ilk beş ayında mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,03’lük bir artışla 2 milyar 280 milyon 810 bin dolar olarak gerçekleşti. Sadece mobilyada 1 milyar 440 milyon 986 bin dolarlık ihracat yapıldı. Mobilya, Kâğıt ve Orman ürünleri ihracatının yıl sonu hedefi ise 6 milyar dolar. Aslına bakarsanız sektör olarak 2019 yılının ilk beş ayında hedeflediğimiz rakama ulaştık. Ve bu bakış açısıyla yılsonu hedefimizi mobilyada 4 milyar dolar olarak belirledik. Sektör, Türkiye’nin tüm ihracatından yüzde 1,8 pay alıyor ve 2023 yılında da dünyanın ilk 10 mobilya ihracatçısı arasında yer almak hedefiyle çalışıyor.

¥ ‘Pazar Seni Bekliyor’ projesinden söz eder misiniz?

Proje kapsamında ihracat hacmi, pazar yelpazesi ve ihracat sıklığı gibi kriterler ışığında, bölgeler çapında kümeler oluşturulmasını planlıyoruz. Her firma, ilgili kriterler doğrultusunda mevcut durum analizine tabi tutulacak ve buna göre hangi ihtiyaçlarının daha hızlı karşılanması gerektiği belirlenecek. Bu noktada da en hızlı şekilde ve en doğru verilere ulaşmak için sektör dernekleri, ihracatçı birlikleri, sanayi ve ticaret odalarının katıldığı çalıştaylar, anket çalışmaları ve istişare toplantıları planlıyoruz. Dijital pazarlamadan e-İhracat’a, tasarım ve AR-GE ortak projelerinden pazar araştırmalarına, yönetici mentörlüğünden Türk Ticaret Merkezlerine geniş bir yelpazede birçok enstrümanın kullanıldığı bu proje, mobilya sektörünün 2023 hedeflerine daha hızlı ulaşmasına ve daha çok firmanın daha istikrarlı bir şekilde ihracata katkı sağlamasına yarayacak.

¥ Sektörde üretim yapan firmaların problemleri nedir? Bunları aşmak için önerdiğiniz çözüm yollarından bahseder misiniz?

Herkesin söylediği gibi AR-GE, inovasyon ve tasarım, sektörlerin gelişiminde ve dünyada söz sahibi olmasında çok önemli bir bakış açısı. AR-GE destekli tasarıma odaklanırsak, 2023 hedeflerimize daha kolay ulaşırız. Türkiye’de dünyadaki rakiplerle boy ölçüşecek kalitede mobilya üretilse de, tasarım ve markalaşma konusundaki eksiklikler, bu iyi mobilyaları dünya pazarlarına düşük fiyatlara ihraç etmemize neden oluyor. Kat etmemiz gereken mesafe olduğunu görebiliyoruz. Ülkeler ve bölgeler özelinde gerçekleşen pazar araştırmaları ile Türk mobilya sektörünü, yol haritalarını oluşturmaları noktasında sürekli besliyoruz.

¥ ‘Yükte ağır’ bir ihracat sektörü olan mobilyanın ‘pahada da ağır’ olması için tasarım ve inovasyon anlamında ne gibi çalışmalarınız mevcut?

Türkiye, mobilya, kâğıt ve orman sektörlerimiz itibarıyla bugün on yıl önceye göre çok daha dinamik, güçlü pazarların ihtiyaç ve taleplerine uygun üretim gerçekleştiren küresel aktör konumunda. Ancak stratejilerimizi kurgularken, rakiplerin de kendi planlarının olduğunu ve dünyanın daha önce olmadığı kadar hızlı bir dijital dönüşümle karşı karşıya kaldığını unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle tüketicinin kodlarını çözümlemek ve bu kodları izlemek değil, onları yönetmek büyük önem arz ediyor. Sektör olarak beyaz yakalıların ilgisini daha çok cezbetmeliyiz. Katma değerli üretim ve ihracat için, iyi tasarımcılara ve pazarlamacılara ihtiyacımız var. Tasarım yarışmalarıyla, gençleri sektörümüze kazandırmaya çalışıyoruz.

DİZİLERLE İHRACAT YÜKSELİR

Ahmet Güleç “Dünyanın 13’üncü büyük üreticisi, ilk 10’u zorlayan ihracatçısı, üretiminin yüzde 30’unu ihraç eden rekabetçi bir sektör konumuna geldik. Türk mobilyaları, dizi ve filmlerde daha görünür kullanılabilir. Şu anda Orta Doğu’dan Güney Amerika’ya kadar 142 ülkeye dizi ihracatı yapıyoruz. Türk mobilyasının görünmesinde diziler, son derece önemli bir rol üstleniyor” dedi.