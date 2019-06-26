Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl / ANALİZ

Küresel piyasalarda altın fiyatları son günlere damgasını vurdu. 2011 yılında 1.900 doları aşan ons altın; o tarihten bu yana uygulanan parasal sıkılaşma politikaları sebebiyle hızla düşüşe geçmişti. 2015’te 1.100 doların altını gören ons, sonrasında kabaca 1.200-1.400 dolar bandına sıkışmıştı. Yakın geçmişte yaşanan gelişmeler ise ‘ons’un bu bandı kırarak, yukarı hareketini destekledi.

Yılbaşından bu yana ticaret savaşlarıyla başlayan ve küresel durgunluk riskine kadar uzanan süreçte; ABD ve AB başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankaları, parasal sıkılaşmayı durdurup faiz indirimini gündemlerine aldı. “Daha ucuz ve daha bol para arzı” anlamına gelen bu durum, özellikle dolara küresel manada hızla değer kaybettirdi. Altının dolarla fiyatlandığı dikkate alındığında; dolar geriledikçe, ons fiyatına da artış yönünde o kadar yansıma gerçekleşiyor. Çünkü fiziki altını üretmek; sınırlı rezerv, maliyetli ve zor şartlar sebebiyle aynı hızla olamıyor. Öte yandan birçok ülke hem kendi parasıyla ticareti konuşuyor hem de merkez bankalarının bu kapsamda altına olan talebi artıyor. Bu unsur ‘ons’u besliyor. ABD-İran kaynaklı gerilim de son dönemde güvenli liman alımlarını artırdı. Bu etkilerle altının ons fiyatı 1.430 doları aştı.

Bundan sonraki süreçte neler olabilir diye baktığımızda; FED’den faiz indirimi şu anda “beklenti” hâlinde. Politika faizi yüzde 2,25-2,50 seviyesinde. İndirim için 25 puan diyenler de var, 50 puan diyenler de... 21 Mayıs’ta ABD’de iki yıllık piyasa faizi yüzde 2,25 seviyesinde iken tahvile gelen yoğun alımlarla bugün 1,75’e kadar gerilemiş durumda. Yani piyasalar, 50 puanlık indirimi fiyatlamış bulunuyor. Faiz kararları, önümüzdeki 9-12 aylık süreci kapsıyor. Bu arada jeopolitik riskler de masada duruyor. Bu süreçte ‘ons’un diri duracağını tahmin etmek güç değil. 1.400 dolar, ons için artık destek durumunda... Bu seviyenin üzerinde kalındığı müddet zarfında yükseliş hevesi devam edecektir. İvmeyi ise özellikle FED tarafından gelecek açıklamalar belirleyecek.

'GRAM'DA 268 TL GÖRÜLDÜ

Geçen yıl altının gram fiyatı, 277 TL ile bütün zamanların zirvesine çıkmıştı. Dünkü işlemlerde 268 TL görüldü. Yükselişin devamı halinde, geçen yılki zirve direnç vazifesi görecek. Bu ihtimal, ancak küresel hareketle uyumlu ve destekleyici haber akışı ile mümkün olabilir. Jeopolitik riskler sebebiyle içeride dolar, dünyada olduğu gibi sert gevşemiyor. Söz konusu risklere ilişkin gelebilecek olumlu açıklamalar, kurla birlikte gram altını da bir miktar aşağı çekebilir. 248-250 TL, ilk destek bölgesi olarak görülüyor.