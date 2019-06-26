Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Bu kapsamda sonbaharda Baltık ülkelerine (Letonya ve Estonya) çıkarma yapılacak. Katılımcı firmalardan oluşan Gıda Ürünleri Sektörel Heyeti, bu ülkelerdeki yetkililerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Irak ile geçen ay başlayan yumurta krizi, sektörü çıkmaza sokmuştu. Rusya da ihraç edilen birçok ürünü geri göndermişti. Baltık ülkelerinin taze ve kuru meyve, unlu mamuller, hazır gıdalar ve hayvansal ürünlerde net ithalatçı olmaları, bu pazarı cazip kılıyor. Letonya ve Estonya’ya 215 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye, bu rakamı büyütmek istiyor.