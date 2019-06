Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TARSİM’den yapılan açıklamada, yılın ilk yarısında, Türkiye genelinde, tüm tarım sigortası branşlarında 1.7 milyon adet poliçe düzenlendiği, 81 ilden 245 bin hasar ihbarı alındığı ve 'dolu' nedenli ihbarların ilk sırada yer aldığı bildirildi.

Açıklamada, iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği doğal afetlerin ve olağanüstü hava koşullarının hayatın her alanında etkisini giderek arttırdığı ve buna karşı alınması gereken tedbirler arasında çok önemli bir yeri olan sigortanın artık kaçınılmaz bir hale geldiği vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi: "Tarımsal üretimi doğrudan etkileyen doğal afetler ve olağanüstü hava koşulları, bu yılın başından itibaren ülkemizin hemen hemen her yerinde etkili olmaktadır. Antalya’da hortum ve fırtına sebebiyle seralar ve açık alanda turunçgiller, Mersin, İzmir ve Hatay’da sel-su baskını nedeniyle ıspanak, buğday ve narenciye ağırlıklı olmak üzere pek çok ürün, Malatya’da don sebebiyle kayısı, Manisa’da önce dolu, takip eden günlerde ise don sebebiyle üzüm, Adana ve Mersin’de dolu nedeniyle şeftali, nektarin ve erik grubu meyveler hasar gördü. Şiddetli fırtına, Giresun ve Ordu’daki fındık bahçelerine zarar verdi. Dolu nedeniyle, Çorum, Kırşehir, Amasya, Kırıkkale ve Kastamonu’da başta tahıllar olmak üzere sebze ekilişleri ile Eskişehir’de buğday ve arpa ürünleri olumsuz etkilendi. Son olarak, geçtiğimiz hafta Trabzon’un Araklı İlçesi’nde yaşanan sel ve heyelan felaketi neticesinde ciddi boyutlarda yaralanmalar, can ve mal kayıpları yaşandı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve kayıp vatandaşlarımızın en kısa sürede bulunmasını dileriz.

Yaşanan bu felaketler neticesinde, bu yılın ilk yarısında, sigortalı üreticilerden alınan hasar ihbarlarında sırasıyla dolu, don, fırtına, sel-su baskını gibi nedenler, Malatya, Manisa, Konya, Antalya gibi iller, buğday, kayısı, üzüm ve arpa gibi ürünler öne çıktı. Hayvan hayat sigortalarında ise büyükbaş hayvanlar, zorunlu kesim ve ölüm gibi nedenler ilk sıralarda yerini aldı. Alınan ihbarlar doğrultusunda sahadaki incelemeler, alanında uzman olan 2 bin civarındaki eksper tarafından yürütülüyor. Bu anlamda, geniş ve kapsamlı bir hasar tespit operasyonu, hiçbir üreticimizi mağdur etmeden ve çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Hasar tespit çalışmalarının daha seri ve hızlı bir şekilde tamamlanması için, üreticilerimizin hasar ihbarında bulunmadan önce mutlaka gerekli kontrolleri sağlayarak, hasar olduğu konusunda emin olduktan sonra ihbarda bulunmalarının büyük önem taşıdığını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu yıl, yapılan incelemeler ve tespitler neticesinde hasar dosyası tamamlanan sigortalı üreticilerimize 367 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde ise poliçe bitiş tarihleri doğrultusunda 661 milyon TL daha ödeme yapacağız. Bu şekilde, mevcut tablo doğrultusunda üreticilerimize 1 milyar TL’nin üzerinde hasar ödemesi gerçekleştirmiş olacağız".