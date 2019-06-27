Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY) ‘rüya uçak’ olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner’ına kavuştu. TC-LLA kuyruk tescili alan uçak dün saat 15.30 sıralarında İstanbul Havalimanı’na indi. Şirket tarihine ilk Dreamliner olarak girecek THY uçağının ismi için sosyal medyada anket başlatıldı. Perge, Assos, Göbeklitepe ve Zeugma isimleri yarışıyor. Ankette en çok oyu alan isim ilk Boeing 787-9 Dreamliner’a verilecek. Şu anda yüzde 51 oy alan Göbeklitepe önde gidiyor. THY, Boeing şirketinden 25’i kesin, beşi opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet Boeing 787-9 tipi yolcu uçağını filosuna katacak. Dreamlinar’ların üçü temmuz, kalan ikisi ise ağustos aylarında filoya katılacak.

Konfor artırıldı

Yolcu konforunun artırılması hedefiyle Boeing 787-9’da önemli değişiklikler yapıldı. En dikkat çeken nokta ise her koltuktan koridora çıkış olması. THY’nin rüya uçağında business sınıfı 30, ekonomi sınıfı ise 270 yolcudan oluşuyor. Yeni tasarımda karartılabilen pencereler, daha geniş uçak penceresi, özel aydınlatma, özel Comfort Zone, basınçlı kabin özelliği ve tuvaletlerde yenilikler yapıldı. Boeing 787-9 tipi uçağın uzunluğu 63 metre, kanat genişliği 60 metre ve yüksekliği 17 metre... Uçağın menzili ise 14 bin 140 kilometre. Boeing 787’lerin günümüzün aynı büyüklükteki uçaklarından yüzde 20 daha az yakıt tükettiği, diğer uçaklara kıyasla yüzde 20 ile yüzde 45 arasındaki oranda daha çok kargo taşıyabildiği belirtiliyor.