Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika’nın Sesi Türkçe’nin haberine göre temyiz sürecinin devam ettiğini dile getiren Atilla’nın avukatları, üst mahkemeden gün beklendiğini söyledi. Avukatların açıklamasında “Hakan Atilla’yla ilgili temyiz sürecimiz hâlen devam ediyor. Gerekli başvurular ve dilekçeler verildi. Şu anda üst mahkemeden bize gün verilmesini bekliyoruz. Sözlü bir duruşma yapılacak. Daha sonrasındaysa üst mahkemeden yazılı bir karar bekliyoruz. Tahliye günü 19 Temmuz ama yine de bir bürokratik süreç var. Amerikan göç idaresinin bir sınır dışı işlemi söz konusu. Bunun ne kadar süreceğini ve hangi tarihlerde olacağını bilmiyoruz ama yoğun bir şekilde takip edeceğiz. Müvekkilimizin suçsuz olduğuna inanıyoruz. Üst mahkemenin bu yönde bir karar alacağını düşünüyoruz” denildi.

Atilla’nın Türkiye’ye dönme şartlarının tam olarak “bir Amerikalının ailesiyle birlikte arabasına binmesi” gibi olmayacağını belirten avukatlar “Tam serbestlik kavramı tamamen Türkiye’ye geldiğinde gerçekleşecek. Bu sınır dışı işlemleri bizlerin hukuki olarak fazla müdahale edebileceği bir süreç değil. Rutin bürokratik işlemler. Onlar kendi bürokratik sistemleri içinde Hakan Bey’i Türkiye’ye geri gönderecekler” dedi.