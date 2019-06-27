Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOKİ Kayabaşı kura çekiliş sonuçları, TOKİ Başakşehir Kayabaşı konutları kura sonucu, TOKİ Kayabaşı 2+1 konut kura sonucu, TOKİ Başakşehir Kayaşehir 3+1 kuraları gibi konular TOKİ İstanbul sosyal konutları için başvuruda bulunanlar tarafından internette sıkça araştırılıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul Başakşehir Kayabaşı konutları için talep toplanmış, başvurular alınmıştı. 4 bin 467 konut projeli olan Başakşehir ayağı için kura çekilşleri gerçekleştirildi.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ kura sonuçları noter huzurunda çekilişin tamamlanmasının ardından kurumun resmi internet sayfasından yayımlanacak. Kura sonuçlarınızı çekilişin tamamlanmasının ardından yukarıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

TOKİ'nin İstanbul kura çekimine dün başlandı

İstanbul Başakşehir Kayabaşı 4 Bin 467 sosyal konut projesinin ilk kura töreni gerçekleşti. Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “19 Haziran’a kadar 50 bin konut projesindeki tüm hak sahiplerini belirlemiş olacağız. Akabinde inşaat süreçlerine girip en geç 36 ay süresinde de vatandaşlarımıza sağlam, güvenli konutlarını teslim etmiş olacağız” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca İstanbul’da 5 projede 6 bin 300 konut için talep toplandı. İstanbul'daki 5 proje için toplam 318 bin 447 başvuru yapıldı.

‘Yatay mimariyle yükselen Türkiye’ sloganıyla başlatılan '50 bin konut' projesine Türkiye genelinde ise yaklaşık 636 bin başvuru yapıldı.

Başakşehir Kayabaşı projesinde toplam 4 bin 467 konut için ilk kura töreni Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Projeye toplam 155 bin 703 başvuru yapıldı. İlk kura töreninde 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun kurası çekildi.

2+1 nitelikli 2 bin 338 konuta toplam 89 bin 476 başvuru oldu. 2+1 nitelikli konutların, 39’u şehit ailesi ve gazilere, 117’si engelli vatandaşlara, 585’i emekli vatandaşlara, bin 597’si de diğer vatandaşlara ayrıldı.

Kura çekilişi töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımızın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde tüm Türkiye’de başlatmış olduğu 50 bin sosyal konutu aynı anda projelendirdik. ‘Yatay mimariyle yükselen Türkiye’ sloganıyla çıktığımız bu projemizde yaklaşık 636 bin başvurumuz oldu. O gün için demiştik ki vatandaşlarımıza: ‘Cumhurbaşkanımızın bize olan talimatı; bu ülkede evi olmayan alt gelir grubu vatandaşım kalmayana kadar bu projeleri yapacaksınız’. Biz de Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde il il, ilçe ilçe ziyaretlerimizi yaptık. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlara sosyal konut üretmek amacıyla yatay mimari hassaslı o bizim özümüzü kültürümüzü yansıtacak projeleri geliştirmeye gayret gösterdik. Bugün de bu çerçevede İstanbul’da yapmış olduğumuz konutların ilk konutların kirası için bir araya gelmiş olduk. Kuramızın, konutları çıkan vatandaşların yeni konutların şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Başakşehir Ayazma'da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere'de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz 2019 saat 10.00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılarak kura törenleri son bulacak.

Yüzbinlerce ailenin merakla beklediği kura töreni, TOKİ'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.