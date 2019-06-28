Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Yeni çıkarılan Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliği’ne göre; lisanslı depoların, süt ürünlerini her türlü koku ve hava etkisinden koruyacak, güneş ışığını geçirmeyecek, yabancı madde karışmasını önleyecek şekilde olması gerekecek. Bu depoların tabanında, duvarlarında veya tavanında çatlaklar olmayacak. Depoların kapıları, geniş ve zararlıların girmesini engelleyecek şekilde yapılacak. Depolarda yeterli nem alma ve havalandırma sistemi olması gerekecek. Deponun tabanı ve duvarları yıkanabilir, temizlenebilir olacak.