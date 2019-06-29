Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün sektörün yıllık cirosu, 18 milyar doları geçti. Pazarda yerli ve yabancı markaların kıyasıya rekabeti sürerken, ağırlıklı olarak kafe ve restoran şeklinde faaliyet gösteren bu işletmeler istihdama da büyük katkı veriyor. Yeşilçam Kahve Evi Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Demirbilek “Yeni nesil çalışanıyla, öğrencisiyle ev dışı tüketime yöneliyor. Sektör, daha da büyüyecek. Türkiye genelinde 93 bine yakın mekânda, yarım milyon gencin istihdamı sağlanıyor. Kahve işletmeciliği bölümü çok canlı. Tamamen yerli konseptimizle biz de yeni şubelerle büyüyeceğiz” dedi.