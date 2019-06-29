Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Trabzon’da kurulu gücü 13 megawatt olacak santralin 2020’de faaliyete geçeceğini belirten MİMSAN Grup CEO’su Hacı Ahmet İlhan, “13 Megavat demek, 13 bin ailenin sokak aydınlatması da dahil olmak üzere enerji tüketimi demek. Sadece aydınlatmayı hesaba katarsak bu 80 bin haneye tekabül ediyor. Sadece Trabzon’daki çöpten enerji santrali Türkiye’nin doğalgaz faturasını yaklaşık yıllık 15 milyon dolar aşağı çekecek” dedi. Trabzon’da kurulan santralde ilk defa Malatya’da uygulanan “5+1” teknolojisi kullanılacak. “5+1” teknolojisinde şehir çöpünden, yakma, termal gazlaştırma, biyogaz, çöp gaz ve atık ısı (sera ve konut ısıtması) yöntemlerinin tümü birden kullanılarak enerji üretilebiliyor..

Şirket belediyeler dışında özel sektör yatırımcıları için de biyokütle santralleri kuruyor. Şirket bu kapsamda Samsun ve Afyon’da da 2 santral kuruyor. Santraller hakkında bilgi veren ilhan, “Samsun ve Afyon’da her biri 27 megawatt’lık iki santral kurulması söz konusu. Şu anda biri devreye girdi, diğeri de kurulum aşamasında” diye konuştu. Biyokütle enerjisinin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında desteklenmesinin yatırımlarda önemli bir artışa yol açtığını vurgulayan İlhan, “YEKDEM 2010’da çıktı. Ancak 2017’ye kadar biyokütlede farkındalık pek oluşmadı. Avantajlı bir yatırım olduğu geç fark edildi. Ancak YEKDEM’in süresi 2020’de doluyor. Yatırımların sürmesi YEKDEM’e bağlı. Şu anda potansiyelin sadece yüzde 10’u işe dönüştü. YEKDEM aynı şartlarda devam ederse bu santrallerde talep patlaması bekliyoruz” ifadelerini kullandı.