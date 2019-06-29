Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatırım yapmak isteyen veya sevdiğini mutlu etmek isteyenler için altın fiyatları bugün ne kadar sorusu oldukça merak ediliyor. Peki cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar (29 Haziran) İşte detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, ülkemizde altın fiyatlarının artmasıyla birlikte tercih edilme oranında yükseliş başlamıştır. Gram altın bugün 262,46 liradan alınıp 262,57 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın yatırım bazında en çok tercih edilen altın türüdür. Çeyrek altın bugün 415,55 TL alış ve 425,20 TL'den satış görmüştür.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da diğer altın türleri gibi fiyatı en çok araştırılan ve yatırım amaçlı alınan bir altın türüdür. Yarım altın bugün 828,50 TL'den alış, 850,39 TL'den satış işlemi görmüştür.

CUMHURİYET ALTIN:

Alış 1.722,00 TL - Satış 1.748,00 TL

TAM ALTIN:

Alış 1.662,20 TL - Satış 1.695,58 TL

ATA ALTIN:

Alış 1.714,14 TL - Satış 1.758,00 TL