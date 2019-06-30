Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizde döviz kurlarından daha çok tercih edilen bir yatırım aracı olan altın aynı zamanda düğün ve özel günlerde akrabalara ve yakınlara takmak için kullanılıyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? Serbest piyasada canlı gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 30 Haziran burada!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, ülkemizde altın fiyatlarının artmasıyla birlikte tercih edilme oranında yükseliş başlamıştır. Gram altın bugün 262,47 liradan alınıp 262,57 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın yatırım bazında en çok tercih edilen altın türüdür. Çeyrek altın bugün 416,27 TL alış ve 425,94 TL'den satış görmüştür.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da diğer altın türleri gibi fiyatı en çok araştırılan ve yatırım amaçlı alınan bir altın türüdür. Yarım altın bugün 828,50 TL'den alış, 850,39 TL'den satış işlemi görmüştür.

CUMHURİYET ALTIN: Alış 1.722,00 TL - Satış 1.748,00 TL

TAM ALTIN: Alış 1.662,20 TL - Satış 1.695,58 TL

ATA ALTIN: Alış 1.714,14 TL - Satış 1.758,00 TL