Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.



Hafta boyunca 5,70-5,83 bandında hareket eden dolar/TL, haftanın son işlem günün olan 28 Haziran Cuma günü 5,75-5,7850 aralığında seyretti.



Euro/TL ise 6,59 civarında seyrediyor.