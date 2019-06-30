Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Hafta boyunca 5,70-5,83 bandında hareket eden dolar/TL, haftanın son işlem günün olan 28 Haziran Cuma günü 5,75-5,7850 aralığında seyretti.
Euro/TL ise 6,59 civarında seyrediyor.
Dolar düştü mü? Dolar kaç TL? (30 Haziran dolar ve euro fiyatları)
30.06.2019 - 08:59 | Son Güncelleme: 30.06.2019 - 09:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar düştü mü? Dolar kaç TL? İşte merak edilen 30 Haziran dolar ve euro fiyatları...
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Etiketler : dolar,euro,tl,
633912 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/633912.aspx
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