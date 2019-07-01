Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

İSTANBUL

Orta Anadolu'nun en büyük sanayi kentlerinden biri olan Kayseri girişimciliğin de üssü oluyor. Kayserilinin girişimci ruhunu teknoloji alanına taşıyan Erciyes Teknopark, bugüne kadar binden fazla AR-GE projesine imza atarken 700 milyon lira ciroya ulaştı. 2007 yılında kurulan Erciyes Teknopark’ı girişimcilik üssü hâline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç "Kayseri’de kurulan AR-GE merkezleri bünyesindeki projelerin üretilmesi, izlenmesi, üniversite sanayi iş birliklerinin daha üst düzeye ulaştırılması ve yeni AR-GE merkezlerinin kurulumuna yardımcı olunması adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda AR-GE merkezlerine personel eğitimi, proje yazım hizmeti ve vizyon geliştirme seminerleri, patent araştırma ve ticarileştirme hizmetleri şeklinde hizmetler sunuyoruz. Bugün birçok AR-GE projesi başarı ile tamamlanmış durumda. TÜBİTAK tarafından yürütülen SAYEM isimli program kapsamında ise yine ülkemizin önde gelen AR-GE merkezleri ile üniversitelerimizdeki buluşların ticarileşmesi için ortak çalışmalar yapıyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığının yürütmüş olduğu SAYP isimli program kapsamında ise üniversitemizin, ülkemizin önde gelen iki savunma sanayi şirketine, araştırmacı personel yetiştirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Erciyes Teknopark’ta bugün itibarıyla 230 teknoloji tabanlı AR-GE firmasının faaliyet gösterdiğini belirten Kılıç şu bilgileri verdi: 1.100 kadar nitelikli personel çalışırken, 363 kadar AR-GE projesi aktif olarak yürütülüyor. Bölge kurulduğu günden bugüne kadar toplamda 1.197 AR-GE projesi ve 700 milyon TL’yi aşan AR-GE cirosuna ulaştı. Erciyes Teknopark bünyesindeki Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi, 2018 yılında 34 üniversite-sanayi iş birliği projesine imza atmış, Erciyes Üniversitesi hak sahipliğinde 7 patent başvurusu gerçekleştirmiş ve 2 lisans anlaşması yapılmıştır. 2018 yılında Erciyes Teknopark’ta 69 teknoloji tabanlı akademisyen şirketi yer almıştır.

Ayrıca birçok yerli savunma projesinde Erciyes Teknopark'ın imzasının bulunduğunu ifade eden Kılıç "Erciyes Teknopark savunma projelerinin hayata geçmesi için de birçok üniversite sanayi iş birliği görüşmesi yürütüyoruz. Tarafların mutabık olduğu projelerde üçüncü taraf olarak sözleşmelere imza atarak süreçlerin hızlanmasını ve resmileşmesini sağlıyoruz" diye konuştu.