Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

İki tür deniz satışı bulunduğu ifade eden Esin Kavuk “Birincisi Türkiye’nin kabotaj sınırları içinde, Türk bayraklı yolcu ve yük taşıma gemileri ile balıkçı teknelerine yakıt verme işlemi. İkincisi ise uluslararası sularda yapılan transit satışlar” dedi. Türkiye’de devletin 2003 yılından itibaren kabotaj sınırları dâhilinde faaliyet gösteren gemilere ÖTV’si indirilmiş yakıt sağlamaya başladığını hatırlatan Esin Kavuk “Deniz satışlarında ilk üçteyiz. Alpet deniz satışlarındaki bu başarısını ülkemizin 7 bölgesinde yer alan tesis ve ikmal kapasitesine ve bu segmente önem vermesine borçlu” dedi.

Türkiye’nin kendi deniz sahalarındaki faaliyetlerinin yanı sıra uluslararası sularda da akaryakıt satışı yapmaya karar verdiklerini kaydeden Kavuk “Onun hazıklıklarına başladık, çalışmalarımız devam ediyor. 2020 yılı gibi bu konuda somut bir adım atmayı hedefliyoruz” bilgisini paylaştı. Esin Kavuk, bu segmentteki satışların toplam satışlarının yaklaşık yüzde 6’sını oluşturduğunu belirtti. Deniz satışlarındaki kâr marjının normal satışlardakine göre bir miktar yüksek olduğunu ifade eden Kavuk “Geçmişte daha kârlı bir ticaret yapılabiliyordu. Son zamanlardaki ekonomik sorunlar ve rekabet bu segmentteki kâr marjlarını geçmişe oranla bir miktar aşağıya çekti” diye konuştu.