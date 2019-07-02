Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, Ankara’da ortalama 6,89 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,16 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 6,81 liradan 7,08 liraya, İzmir’de 6,88 liradan 7,15 liraya yükselecek.
EPGİS, otogazda ise 19 kuruş indirim yapıldığını duyurdu. İndirimin ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 3,55, Ankara’da 3,66, İzmir’de de 3,54 liraya gerileyecek.
Benzinin litresi 7 lirayı geçti
02.07.2019 - 03:05 | Son Güncelleme: 02.07.2019 - 03:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Benzinin litre fiyatına dün gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, Ankara’da ortalama 6,89 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,16 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 6,81 liradan 7,08 liraya, İzmir’de 6,88 liradan 7,15 liraya yükselecek.
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634279 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/634279.aspx
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