Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, Ankara’da ortalama 6,89 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,16 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 6,81 liradan 7,08 liraya, İzmir’de 6,88 liradan 7,15 liraya yükselecek.

EPGİS, otogazda ise 19 kuruş indirim yapıldığını duyurdu. İndirimin ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 3,55, Ankara’da 3,66, İzmir’de de 3,54 liraya gerileyecek.