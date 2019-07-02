Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sektör, indirimin devam ettirilmesi talebinde bulunurken, hükümetten henüz bu yönde bir açıklama yapılmadı. Bu durumda otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 11’lik bir artış yaşanacak. ÖTV indirimiyle fiyatı 150 bin liraya gerileyen bir aracın fiyatı bugün itibarıyla 175 bin liraya yükselecek.

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde otomotiv sektöründeki daralma sebebiyle başlatılan uygulama ile motor hacmi 1,6 litrenin altında kalan modellerin ÖTV oranlarında yüzde 15 indirime gidilmiş ve söz konusu uygulama 2 defa uzatılmıştı. Sektör temsilcileri, yılın ilk yarısında iç piyasada satışların yüzde 50’yi aşan oranlarda daralmasının önüne, ÖTV indirimlerinin devam etmesiyle geçilebileceğini ifade ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, 1600 cc altındaki otomobillerle ticari araçlarda ÖTV’nin sıfırlanıp, KDV’nin de yüzde 1 olarak uygulanmasının devamını tavsiye etmişti.