Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Ticaret Bakanlığının Türkiye’nin ihracatında potansiyel ürünleri listeleyerek sektörün görüşüne açtı. İhracatçı firmalara gönderilen ürün listesinde başta çelik, çimento, cam, seramik ve toprak, demir, deri, elektrik elektronik, halı, gemi-yat, hazır giyim, hububat, iklimlendirme, kimyevi maddeler, kuru meyve, madencilik, makine ve aksamları, meyve-sebze, mobilya, mücevher, otomotiv, savunma, su ürünleri, tekstil, tütün ve zeytin sektöründen toplamda 289 ürün yer aldı. Plan çerçevesinde ilgili ürünlerin ihracatına yönelik yol haritası oluşturulacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan oluşturulacak plan ile ilgili olarak daha önce yaptığı bir açıklamada “Oluşturacağımız İhracat Ana Planı ile pazar ve mal çeşitlendirmesine, mevcut pazarlarda derinleşmeye gideceğiz, ihracatımız içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payını artıracağız. KOBİ’leri ihracata yönlendirerek ihracatçı sayısının artırılmasını ve firmaların küresel değer zincirlerine entegrasyonunu sağlayacağız. Pazar ve mal çeşitlendirmesine katkı sağlayacağını düşündüğümüz bölgesel bazlı stratejiler oluşturacağız” demişti.