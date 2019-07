Türkiye Gazetesi

Venezuela Petrol Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Konferansı Başkanı Manuel Quevedo, geçen yıl aralık ayında alınan OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararının 9 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Konferans yeni bakanları ağırladı: Cezayir Enerji Bakanı Sayın Mohamed Arkab; Gabon’un Petrol, Gaz ve Hidrokarbon Bakanı Sayın Nol Mboumba; ve Kuveyt Petrol Bakanı, Elektrik ve Su Bakanı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Khaled Ali Al Fadhel, Kuveyt Petrol Şirketi (KPC).

Konferans ayrıca seleflerine ofisinde teşekkür etti: Cezayir'den Sayın Mustapha Guitouni; Gabon'lu HE Pascal Houangni Ambouroue; ve Kuveyt'ten HE Bakheet S. Al-Rashidi.

Konferans, Genel Sekreter raporunu, çalışmalarını Ortak Teknik Komite (JTC) ve Ekonomik Komisyon Kurulu raporunun OPEC Sekretaryası tarafından desteklenen Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) tarafından hazırlanan rapor ve önerileri gözden geçirdi. Çeşitli idari konular olarak.

Konferans, 06/07 Aralık 2018 tarihinde Viyana'da son görüşmesinden bu yana petrol piyasası gelişmelerine dikkat çekti ve 2019'un geri kalanının ve 2020'nin petrol piyasası görünümünü gözden geçirdi. Ekonomik güçlüğün şu anda giderek daha da yaygınlaştığı, büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu kaydedildi. ve devam eden ticaret müzakereleri, para politikası gelişmelerinin yanı sıra jeopolitik konularla ilgili belirsizliklerin artırılması.

Konferansın son toplantısında bugün 1.14 milyon varil (mb / d) olarak durduğu ve 2019'daki OPEC dışı arzın sağlam bir şekilde artması beklendiğinden beri, 2019 petrol talebindeki büyümenin aşağı yönlü revize edildiği gözlendi. Yıllık bazda 2,14 mb / d.

Konferans, bu gelişmelerin küresel envanter seviyelerinin yanı sıra genel piyasa ve sanayi duyarlılığı üzerindeki potansiyel sonuçlarını da gözlemledi.

2019’un geri kalanının görünümüne ilişkin mevcut esaslar ve fikir birliği görüşü dikkate alındığında, Konferans, OPEC Konferansı’nın 175. Toplantısında kabul edilen gönüllü üretim düzenlemelerini 01 Temmuz 2019 - 31 2020 Mart

Bu kararla Üye Ülkeler, üreticilerin, tüketicilerin ve küresel ekonominin sağlığına ilişkin istikrarlı ve dengeli bir petrol piyasasına olan temel ve bağlılıklarına odaklandıklarını doğruladılar.

Konferans, yakın tarihli rekor seviyedeki “İşbirliği Bildirgesi” ndeki tüm katılımcı ülkelerin gönüllü üretim düzenlemelerine uygunluk seviyelerini kabul etti. Ayrıca, katılan her ülkenin kendi düzenlemeleri için tam sorumluluk almasının hayati önem taşıdığını da belirtti.

JMMC'den, üretim düzeltmelerinin ve petrol piyasası gelişmelerinin uzatılmasının zamanında ve adil bir şekilde uygulanmasını dikkatli bir şekilde izlemesi ve düzenli olarak Konferans Başkanına rapor vermesi istenmiştir.

Konferans, OPEC üyesi olmayan ülkelerin “İşbirliği Bildirgesi” nde yer almasının kritik rolünü kabul etti. Bu bağlamda, 02 Temmuz 2019'da gerçekleşecek olan 6. OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısının önemini vurguladı.

Konferans, İşbirliği Şartı taslak metnini onayladı ve Üye Ülkelerden kendi ulusal süreçlerinde almalarını istedi.

Konferans, OPEC Tüzüğünün 28A maddesi uyarınca, 1 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl daha Genel Sekreter olarak Muhammed Sanusi Barkindo'nun görev süresini yeniledi.

Konferans bir sonraki Olağan Toplantısının 05 Aralık 2019'da Avusturya'nın başkenti Viyana’da yapılması kararı verildi.