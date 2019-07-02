Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız." açıklamasını yaptı.
HAK-İş'ten açlık grevi açıklaması
02.07.2019 - 11:01 | Son Güncelleme: 02.07.2019 - 11:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız." açıklamasını yaptı.
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız." açıklamasını yaptı.
Etiketler : hak iş,
634366 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/634366.aspx
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