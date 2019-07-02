Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erkanlı Holding’in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa, Ortadoğu yapılanmasını güçlendirdi. Geçen yıl gerçekleştirilen yatırımla Sakarya’daki projeden tek seferde 260 öğrenci evi satın alan Ortadoğulu yatırımcıların Univa’ya olan ilgisi bu kapsamda yeni bir lokasyonu da beraberinde getirdi. Ortadoğu’daki yapılanmasına son halka olarak Lübnan’ı da ekleyen Univa, böylece bölgedeki satış ağı sayısını 6’ya çıkardı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel, Univa’nın yerli yatırımcıların olduğu kadar yabancı yatırımcıların da yoğun ilgisiyle karşılaştığını, bu talepte Ortadoğuluların önemli bir paya sahip olduğunu vurguladı.

"Lübnan’ı da etkisi altına aldı"

Ortadoğu’daki satış ağlarının her geçen gün daha da güçlendiğini belirten Karayel, geçtiğimiz günlerde Beyrut’ta düzenlenen bir gayrimenkul fuarına katıldıklarını anlattı. Karayel, "Fuarda iki adet öğrenci evinin satışını gerçekleştirdiğimiz gibi önemli işbirliklerine de imza attık. Univa’nın Sakarya, Kocaeli ve Düzce’de hayata geçirdiği projeler, Lübnan’ı da etkisi altına aldı ve böylece Ortadoğu’daki satış ağımıza yeni bir halka daha ekledik. Ortadoğu pazarında Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Ürdün, İsrail, Kuveyt gibi ülkelerden sonra Lübnan ile birlikte buradaki satış noktası sayımızı 6’ya çıkardık. Lübnan ile birlikte Ortadoğu’daki satışlarımızı kısa sürede hızlandırmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

"Amortisman süresinin ortalama 8 yıl olması çok büyük bir avantaj"

Yatırımcıların Univa’nın sunduğu fırsatlarla yakından ilgilendiğini dile getiren Karayel, "Univa öğrenci evlerinde amortisman süresinin ortalama 8 yıl olması çok büyük bir avantaj. Bugün konut ve ofis gibi yatırımlarda bu süre en düşük 25 yıl civarında. Bizim Univa’da sunduğumuz kira garantili sistem ve yüksek kazanç getirili modelimiz, yatırımcıları cezbettiğimiz en önemli nokta” diye konuştu.