Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomide yaşanan küresel durgunluk sebebiyle frene basan yabancı yatırımcılar Türkiye’yi yeniden radarına aldı. JP Morgan Securities Yönetim Kurulu Başkanı Sir Windfried Bischoff, Türkiye’nin önünde 4 senelik seçimsiz bir dönem olacağını, bu dönemde uluslararası yatırımlar ve yabancı sermayenin ülkeye rağbet göstereceğini söyledi. Ekonomi politikaları yatırımlarda belirleyici rol oynayacağını belirten Bischoff, “Ama günün sonunda elimizde fırsat olarak değerlendirebileceğimiz şey yatırımların kendisidir, politika değildir. Siyaset tabii ki önemlidir ama yatırımlar ve yatırım iklimi kadar değildir. Siyaset; yatırım yapıldığında karşılığının alınıp alınamayacağına yönelik endişeleri, işçi ve işveren arasındaki sıkıntıları giderebilecek noktada durmalıdır” dedi. Bischoff, küresel piyasalarda likidite fazlalığı olduğunu ve faiz oranlarının çok düşük seviyede seyrettiğini aktararak, “Bankalar, sigorta şirketleri, tasarruf sahipleri ve emeklilik fonları bu düşük faiz oranlarından etkileniyor. Faizlerin kullanımı çok fazla bir sıkıntıya sebebiyet vermiyor fakat uzun dönemde çeşitli diğer problemlere neden olabilir” diye konuştu.

BIST 100 BİNİ AŞTI

G-­­­­20 Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi sonrası piyasalarda ralli yaşanıyor. Dolardaki düşünün ardından Borsa İstanbul yükselişini sürdürerek 26 Mart’tan bu yana ilk defa 100 bin puanın üzerine çıktı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000 direncinin kırılması halinde 101.500 puanın test edilebileceğini, 99.100 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.