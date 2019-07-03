Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Turkcell’in anlık mesajlaşma ve görüntülü konuşma platformu BiP’te kanal açan Öz, sağlıklı hayat tavsiyelerinde bulunacak. “Dr. Öz ve Ekibi” kanalında Öz’e kalp cerrahı Doç. Dr. Halit Yerebakan, yaşam koçu ve fitness uzmanı Doris Hofer ile şef Ece Zaim de uzmanlık alanlarındaki bilgileriyle eşlik edecek. Kanala üye olan aboneler sağlıklı yaşam kategorisinde gündelik hayata dair faydalı bilgilere ulaşabilecek. İdeal beslenme kategorisinde ise sağlıklı ve lezzetli tarifler, özel beslenme gerektiren hastalıklara ilişkin öneriler, gıdaların faydalarından maksimum düzeyde nasıl yararlanılabileceği ve besinlerin vücudumuza olan etkileri anlatılacak. Kolay egzersiz bölümünde ise egzersiz önerileri sunulacak. İçeriklerin video ve makale yoluyla abonelere sunulacağını belirten Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Giriştiğimiz her işte hem teknolojiyi hem de toplumsal faydayı önemsiyoruz. Tüm dünyanın tanıdığı, başarılı Türk Doktor Sayın Dr. Öz ve ekibi ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu değerli birliktelik bunun sonuçlarından biri. Buradaki videolardan, tüyolardan, önerilerden kullanıcılarımızın faydalanması hepimizi çok memnun edecek” dedi. Şimdiden 250 bin aboneye ulaştıklarını belirten Dr. Mehmet Öz ise platform üzerinden yaptıkları paylaşımların insanların sağlığına olumlu etki sağlayacağını söyledi.