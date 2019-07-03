Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomideki durgunluk sebebiyle zor günler geçiren KOBİ’ler yeni destekle rahat bir nefes alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçen ay açıkladığı “İleri, Verimli, Millî Endüstri (İVME) Finansman Paketi”nin ardından 25 milyar liralık “Ekonomi Değer Kredi Paketi” KOBİ’lere can suyu olacak. 12 bankanın destek verdiği paket ile öncelikli olarak KOBİ’lerin üzerindeki finansman yükünün azaltılması hedefleniyor.

ENFLASYON ENDEKSLİ FAİZ

Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı paket kapsamında sunulacak kredi, enflasyona endeksli değişken faizli olacak, TÜFE’deki düşüş kredi maliyetini de azaltacak. Düşmesi beklenen enflasyon oranları doğrultusunda, firmaların finansman maliyetleri de azalmış olacak. Aynı zamanda bankalar, enflasyon endeksi sayesinde aktif-pasif bilançolarını hedge etme imkanı bulacak. Paket kapsamında Türk lirası nakit kredilerde faiz ve vade şartları ise “6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli krediler için TÜFE+4”, “6 ay anapara ödemesiz toplam 48 ay vadeli krediler için ise TÜFE+4,5” olarak belirlendi. Faiz oranı hesaplanırken kullandırma tarihindeki yıllık TÜFE oranı baz alınacak ve bu tarihten itibaren 6 ayda bir güncellenecek.

12 BANKA DESTEK VERİYOR

Ekonomi Değer Kredi Paketi’yle firma bazında ciroya göre 5 milyon lira ile 50 milyon lira arasında değişen tutarlarda kredi kullandırılacak. Paketin, toplam azami Hazine destekli kefaleti 20 milyar lira olacak. Toplam kefalet limitinin 8 milyar liralık kısmının 0-125 milyon lira ciro aralığındaki işletmelere, 12 milyar liralık kısmının ise cirosu 125 milyon lira üstündeki işletmelere tahsisi öngörülüyor. Kredi paketine ise Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, VakıfBank, Akbank, QNB Finansbank, DenizBank, TEB, Şekerbank ve Eximbank destek verecek.