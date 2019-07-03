Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BlueBiz adı verilen uygulama ile şirket adına yapılan uçuşlar puan kazandırıyor. Bu puanlar karşılığında ücretsiz uçak bileti, konforlu uçuş koltuğu, yemek veya ücretsiz rezervasyon gibi avantajlar sağlanıyor. 1 puanın 1 dolara eşit olduğu BlueBiz programında biriken puanlar, ödül biletine veya bir üst sınıfta seyahat deneyimine dönüştürülebiliyor. Şirketler, özel internet sayfalarından 24 saat boyunca erişilebilen rezervasyon sistemiyle, puanlarını takip edip bir sonraki iş seyahat bütçesine aktarabiliyor.