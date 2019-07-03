Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhracatta peş peşe kırılan aylık rekorların ardından haziran ayında 9 günlük bayram tatilinin etkisi hissedildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ticaret Bakanlığı ile birlikte açıkladığı ihracat rakamı haziranda Genel Ticaret Sistemi’ne göre yüzde 14,9 azalarak 11 milyar 597 milyon dolar oldu. TİM Başkanı İsmail Gülle “Haziran’da, 9 günlük uzun bayram tatili nedeniyle, daha az iş gününde, daha yüksek günlük performansla ihracat gerçekleştirdik” dedi. İhracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle “Mayıs ayında yaşadığımız ramazan bereketinin ardından haziran ayının başında idrak ettiğimiz ramazan bayramı, ihracatın belirleyicisi oldu. 9 günlük uzun bayram tatili sebebiyle deyim yerindeyse sadece 3 hafta tam randımanlı ihracat gerçekleştirdik” dedi. İlk 6 ay değerlendirildiğinde de ihracatın yüzde 2,2 artışla 88 milyar dolar, son 12 aylık ihracata bakıldığında da GTS’ye göre 179 milyar, ÖTS’ye (Özel Ticaret Sistemi) göre ise 170 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyleyen Gülle “İhracatın tek çatı kuruluşu olarak işimiz gücümüz ihracat. Net ihracatın 2019’da da net büyümeye pozitif katkısı için geceli gündüzlü çalışıyoruz” dedi.

Sektörler açısından ihracata bakıldığında, otomotiv 2,2 milyar dolarla birinci sırada. 1,3 milyar dolarla kimyevi maddeler ikinci, 1,1 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü üçüncü sırada yer aldı. Savunma sektörünün yüzde 69’luk ihracat artışı ise dikkat çekici seviyeye ulaştı. TİM Başkanı Gülle, parite etkisinin ihracatta olumsuz etkisini değerlendirirken de ilk 6 ayda parite etkisiyle 3,9 milyar dolar kayıp oluştuğunu dile getirdi.

İLK 6 AYLIK İHRACAT TARİHÎ REKOR KIRDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitmesiyle hızlı bir ivme kazanan ihracatın, haziranın son 20 gününde yüzde 19,6’lık artış gösterdiğini söyledi. Avrupa ekonomisindeki küçülmeye rağmen ilk 6 aydaki ihracatın Cumhuriyet tarihi rekoru kırdığını söyleyen Pekcan “İlk 6 ayda ihracatımız yüzde 2,18 artışla 88,2 milyar dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranındaki olumlu gelişmeler dikkat çekici. Bu oran 2018’in 6 ayındaki yüzde 67,3 seviyesinden 2019’un ilk 6 ayında yüzde 86,3 seviyesine yükselmiştir. Yılın ilk 6 ayında dış ticaret açağımızdaki daralma 27 milyar 974 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir’ diye konuştu.

1107 FŞRMA İLK İHRACATINI YAPTI

Verilere göre haziranda 32 bin 973 firma ihracat yaptı. Bunların 1107’si tarihinde ilk ihracatlarına imza attı. 81 ilin tümünün ihracat yapması ise sevindirdi. Bir önceki yılın haziran ayında ihracatı olmayan Kars, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri ihracatıyla etkili oldu. Rize, ihracatını 4,5 kat, Siirt ise 3 kat artırdı.