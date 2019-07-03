Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kısa adı (OYDER) olan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nden yapılan açıklamada, sektörde bu yılın ilk altı ayında 2018’in aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 45 daralma yaşandığını hatırlattı. Açıklama özetle şu ifadelere yer verildi:

“ÖTV ve KDV desteğinin bitmesi sonrası sektörümüz yılı beklentilerin altında kapatacak. Özellikle ‘yetkili satıcılık’ müesseseleri ayakta kalamayacak, hem şirket kapanmaları hem de yoğun emeklerle kazandığımız istihdam kayıpları yaşanacaktır.

Hurda uygulamasının başlaması, ÖTV matrahlarındaki düzenlemeler, hurda rakamlarının yukarı yönlü revize edilmesi, BDDK tarafından taşıt kredilerinde yapılan düzenlemeler ve 8 ay boyunca devam eden ÖTV ve KDV indirimleri, gerçekten sektörümüzü önemli ölçüde desteklemiştir.

Bugün tam da uçurumun kenarında durmaktayız. Bu desteklerin azalması sektörün dengesini bozar, desteklerin artarak devam etmesi ise bizi uçurumun kenarından almasa da düşmemize engel olur. Ülkemize karşı yapılan mesnetsiz ekonomik saldırılardan el birliği ile çıkabilmemiz için desteklerin bir süre daha devam etmesi yararlı olacaktır.”