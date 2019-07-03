Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemizde çalışma yaşındaki erkeklerin yüzde 72’si, kadınların ise yalnızca yüzde 33’ü iş gücüne katıldığı kaydediliyor. Ev ve çocuklara dair ihtiyaçların yanı sıra, fırsat eşitsizliği, baskı ve kötü koşullar gibi nedenlerle çalışma hayatına katılamayan yaklaşık 6,5 milyon kadın için sınırların ve kısıtlamanın olmadığı e-ticaret pek çok olanak sunuyor.

Türkiye’nin önemli e-ticaret altyapı sağlayıcısı Ideasoft, her yıl yüzde 33 büyüyen e-ticaret pazarında kadın girişimlerin de yer alması için 2018’in başından bu yana #eticaretkadinlari adıyla bir dizi etkinlik düzenliyor. Son olarak Mayıs ayında BizBizze Kadınlar İçin Fikir Destek Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, iş hayatına ara veren ve yeniden sektöre dönmek isteyen 40 kadın e-ticaret eğitimi aldı. Böylece 2018 yılının başından bu yana düzenlenen 15 seminerde eğitim verilen kadın sayısı bini aştı.

“E-ticaret herkes için eşit fırsatlar sunuyor”

Kadınların teknolojiyi son derece iyi kullanıp, fikirlerini hayata daha rahat geçirdiğini belirten Ideasoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi Seyhun Özkara, "Teknoloji, tüm olumsuzlukları ortadan kaldırarak herkese eşit fırsatlar sunuyor. Bizler de kadın girişimcilerimizi destekleyerek hem onlara e-ticaret alanında fırsat oluşturmak hem de kadınların iş gücüne katılım oranını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.

Eğitimlerin sonucunda farklı sektörlerde birçok kadın girişimcinin e-ticaret üzerinden faaliyete başladığını belirten Özkara, "Kadın girişimcilerimiz ürünlerini satmaya, para kazanmaya ve ülke ekonomisi için değer üretmeye başladı. E-ticaret faaliyetlerine başlayan kadınlar, kendi mücadelelerini vererek iş hayatındaki tüm eşitsizlikleri ortadan kaldırabilir" ifadelerini kullandı.

Teknoloji şirketleri ve STK’lar kadınlar için güçlerini birleştirdi

Yapılan bilgilendirmede; Ideasoft tarafından, 2018 yılının başından bu yana binden fazla kadının sertifikalı eğitim aldığı Kadın Girişimcileri Destekleme Seminerleri; KAGİDER başta olmak üzere, BizBizze Derneği, Bursa Yıldırım Belediyesi, Lüleburgaz Belediyesi, Körfez Ticaret Odası ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla düzenlendi. Eğitimlerde e-ticaret altyapısı, ödeme sistemleri, online pazarlama ve lojistik gibi birçok konu ele alınırken, katılımcılara tüm bu konular Tek Kılavuz, ipara, UPS, EG Bilişim, iyzico, Digid ve hepsiburada.com gibi Türkiye’nin önemli kurumları tarafından aktarıldı.

Ideasoft 2019’da da yerel yönetimler, kadın kooperatifleri, vakıf ve derneklerdeki kadın girişimcileri desteklemeye devam ederken, yıl sonuna kadar 1000 girişimci kadına daha ulaşmayı hedefliyor.